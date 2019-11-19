На севере Петербурга тушили машину во дворах. Огонь из-под капота ушёл в салон

Девять сотрудников МЧС ночью 19 ноября тушили автомобиль во дворах Выборгского района Санкт-Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, пожар на Манчестерской улице, 18, около больницы РАН, начался примерно в 1:30. Огонь охватил моторный отсек «Хёндэ» и перекинулся в салон.

Два пожарных расчёта ликвидировали открытое горение в 1:51. К 2 часам, по словам читателя «Фонтанки», машина была полностью потушена. Двигатель выгорел. Люди не пострадали.



