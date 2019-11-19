Смартфоны, куклы и чтобы все были здоровы. Что чаще всего просят у Деда Мороза дети и взрослые

На 1 ноября 2019 года Деду Морозу прислали 3,6 млн писем. Их пишут как дети, так и взрослые, многие из которых старше 40 лет, сообщает 19 ноября RT.

Чаще всего в своих письмах дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Также дети просят смартфоны, куклы и машины, рассказали в пресс-службе Деда Мороза.

Нашла в России и своя Грета Тунберг. Ее необычную просьбу в канцелярии главного зимнеего волшебника запонили.

«Одну из необычных просьб Дед Мороз нашёл в письме девятилетней девочки Лизы из Владимирской области. Она обеспокоена проблемами экологии, в частности осушением рек. В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду», — рассказал представитель пресс-службы Деда Мороза.





В канцелярии Деда Мороза делят письма на творческие (с поделками и рисунками) и добрые (с рассказами о себе, своей семье и добрых делах). И очень не любят, когда письмо начинается со слов «я хочу» и «подари мне».

«После приветствия напишите немного о себе: как вас зовут, где вы живёте, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно попрощайтесь, напишите дату, когда написали письмо», — рассказали в канцелярии.