Кроссовер на КАД остался без колеса, а человек, по словам очевидцев, без руки

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на КАД. Автомобиль влетел в отбойник, у него вырвало колесо.

По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 19 ноября в 2:13 в службу «01» поступил вызов на место аварии, случившейся на 102-м километре внешнего кольца, у съезда на Шафировский проспект, в Красногвардейском районе. Столкнулись «Митсубиши» и «Лексус». Пожарные деблокировали и оказывали помощь людям.

Очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишет, что Mitsubishi Outlander унесло в отбойное ограждение, а по пути он зацепил Lexus. На «Аутлендере» ехала компания мужчин, якобы пять-шесть человек навеселе, отмечает очевидец. По его словам, пассажир, сидевший рядом с водителем, «без руки остался». На фотографиях видно следы крови на переднем пассажирском сидении, а также сработавшие подушки безопасности.





Точные обстоятельства ДТП выясняются.