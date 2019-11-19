Погода перед заморозками замерла. Петербург в ожидании снега

Сводки синоптиков который день копируют друг друга. Перед заморозками, ожидаемыми в выходные, природа не щедра на разнообразие явлений.

Так , по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 ноября ожидается без существенных осадков. Возможно, что утром местами будет туман.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 гр., днем +5...+7 гр.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.



