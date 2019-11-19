Минюст хочет дать судебным приставам полный доступ к кредитным историям россиян

Поправки в закон «О кредитных историях» подготовило министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов. Как пишет 18 ноября РБК, если они будут приняты, то сотрудники ФССП могут получить доступ ко всей информации заемщика.

Пока информация и закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) доступны только самим заемщикам, ЦБ, нотариусам, следователям или судам. И только, если БКИ одобрит их запрос.

Сотрудники ФССП пока имеют доступ к титульной и основной частям кредитного отчета, где содержится информация о гражданине, сумме, виде задолженности, а также сроках ее погашения, проведенных платежах и наличии залогов.

В поправках им дается право на просмотр дополнительной части кредитной истории – к информации с указанием кто направлял данные о долге в БКИ и кто получил право требовать его выплаты. То есть приставы получат полную информацию о заимодавцах и покупателях просроченной задолженности.

В Минюсте уверены, что эта информация послужил для того, чтобы в ФССП удостоверились в отсутствии нарушений правил взыскания долга.



