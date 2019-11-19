Сборная России по футболу сыграет в одной группе ЧЕ-2020 с командой Дании

Сборная России сыграет с командой Дании в группе B на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно по итогам матча сборной Дании против команды Ирландии в заключительном туре отборочного турнира европейского первенства, сообщает ТАСС.

Датчане на выезде сыграли вничью с ирландцами со счетом 1:1, в другом матче группы D сборная Швейцарии в гостях обыграла команду Гибралтара – 6:1. В турнирной таблице первое место заняла сборная Швейцарии, набравшая 17 очков, второй с 16 очками стала команда Дании. Таким образом, обе команды отобрались на чемпионат Европы 2020 года.

Дания является одной из стран – хозяек чемпионата Европы, Копенгаген примет три матча группового этапа и встречу 1/8 финала. Согласно регламенту, хозяева чемпионата Европы, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, матчи которой должны принять. Встречи группы B запланированы в Санкт-Петербурге и Копенгагене, следовательно, сборные России и Дании сыграют в этой группе. Команды проведут по два матча группового этапа у себя дома, а место их очной встречи определит специальная жеребьевка.

Право участвовать в финальной части чемпионата Европы уже обеспечили: Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Германия, Голландия, Австрия, Португалия, Дания и Швейцария.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 национальных федераций с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три игры группового турнира и четвертьфинал состоятся в Санкт-Петербурге.



