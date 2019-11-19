Глава администрации президента Украины разочаровался в депутатах от партии власти

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на встрече с местными и иностранными журналистами заявил, что он разочаровался во фракции правящей партии "Слуга народа" в парламенте страны.

Богдан считает, что у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась "звездная болезнь" и отметил, что во фракции есть "психически больные люди", сообщает "112.Украина" со ссылкой на "ТhеБабель". Досрочные парламентские выборы Богдан считает маловероятными, но "посмотрим".

Ранее сообщалось, что во время закрытой встречи с журналистами Богдан высказал свое мнение о том, что с главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова такой же силовик, как с самого Богдана. Кроме этого, председатель ОП считает, что премьер-министр страны Алексей Гончарук работает медленно и не всегда продуктивно.

Напомним, 15 ноября председатель ОП Богдан и его заместители Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк собрали около 20 иностранных и украинских журналистов на встречу в формате off the record. Это не первая такая встреча Богдана с журналистами, предыдущая состоялась 24 октября.



