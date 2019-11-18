Теперь можно. Автор идеи российских "подушек безопасности" рассказал, куда их тратить

Экс-министр финансов РФ, создатель двух финансовых "подушек безопасности" – фондов РФ, которые помогли стране сравнительно легко пережить глобальный кризис 2008 года и его последствия – а ныне глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, куда целесообразно вкладывать эти средства в текущих условиях.

Некогда признанный лучшим министром финансов на планете Кудрин, не дававший тратить сверхдоходы государства от высоких нефтяных цен на текущие нужды и даже конкретные промышленные проекты, теперь не против инвестиций в них. Своими мыслями на этот счет Кудрин поделился в Facebook. По мнению главы Счетной палаты, вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) возможны только в такие инвестпроекты, которые отвечают требованиям ликвидности, надежности и доходности.

"Для вложений в ценные бумаги должны выполняться требования ликвидности, надежности и доходности. Нужно, чтобы ценные бумаги всегда можно было реализовать на рынке, они должны иметь инвестиционные рейтинги. При вложении ФНБ сверх 7% ВВП риски и доходность могут быть выше, чем в основном базовом объеме ФНБ (до 7%). Вложение средств ФНБ в инвестпроекты без этих свойств нецелесообразно", – считает Кудрин.





При этом, отметил он, при вложениях внутри РФ средств ФНБ, превышающих 7% ВВП, важно установить их пропорцию или постоянную величину, чтобы снизить риск заметных изменений макроэкономических параметров. "Идея вложения ФНБ внутри России меняет правило, поскольку на внутренний рынок пойдут новые объемы валюты. Минфин начнет продавать валюту со своих счетов в ЦБ и инвестировать в российские ценные бумаги. Это может повысить волатильность курса и инфляции. Вот почему при вложениях средств ФНБ, превышающих 7% ВВП, находящихся на счетах ЦБ, важно установить пропорцию или постоянно действующую величину таких вложений", – написал Кудрин.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин обсуждает с РФПИ, который является получателем части средств ФНБ, возможность финансирования региональных проектов. Силуанов отметил, что «РФПИ нужно обратить внимание на проекты, которые дают такой эффект для региональной экономики, в том числе с использованием ресурсов ФНБ».