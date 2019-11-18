«Парамонов намокал». Изолированный мошенник 700 раз жаловался на полицию и администрацию СИЗО, за страдания получил 30 тысяч

Гражданское дело, в котором были учтены 700 исков осужденного за мошенничество Евгения Парамонова к двум изоляторам, ГУ МВД и всей федеральной службе исполнения наказаний, закончили рассматривать в Колпинском районном суде 18 ноября. Требования истца удовлетворили на доли процента.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, это самое объемное гражданское дело в Петербурге за последние десять лет. Парамонов был осужден по двум эпизодам мошенничества с лизинговым транспортом и за растрату в июле 2017 года, получил шесть лет колонии и 200 тысяч рублей штрафа. В ноябре 2019 года начался новый судебный процесс по обвинению истца в мошенничестве и легализации доходов, добытых преступным путем, за ним более 50 эпизодов.

Первый раз в СИЗО он попал в сентябре 2014 года, пробыл там еще почти три, весной 2018 вновь оказался за решеткой. Он убежден, что все это время его права нарушались неоднократно. Гулять давали меньше часа, скамейки во внутреннем дворе не поставили, навес от дождя был дырявым из-за чего Парамонов намокал, неудобства доставляли и ямы с лужами. Не пришлись ему по вкусу и крутые узкие лестницы, пахучий контейнер для мусора. «Все это нарушало права Парамонова на благоприятную окружающую среду и не способствовало укреплению здоровья во время прогулки», – процитировали в пресс-службе его чаяния. Жаловался изолированный и на ранние подъемы, этапирования на допросы и в суды, из-за чего он «лишался горячей пищи». Не нравились осужденному и судебные заседания по конференц-связи через камеру-клетку, это унижало его честь и достоинство. 200 таких заседаний он оценил в 67,5 млн рублей. Моральный вред ему также доставили звуки газонокосилки за окном, направленная не в тот суд жалоба и неэтапирование его из изолятора в колонию.

Всего Парамонов просил более 150 млн рублей, причем жалобы подавал и в Арбитражный суд, который подобные дела не рассматривает. В районе его требования были удовлетворены на 30 тысяч.



