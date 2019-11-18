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Общество
18.11.2019 23:52
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«Урановые хвосты» продолжили путь в Россию. Экологов, которые повисли перед поездом, сняли через 7.5 часов

Железнодорожный состав с 600-ми тоннами обеднённого гексафторида урана (ОГФУ) продолжил свой путь в Россию из немецкого Гронау, с предприятия Urenco (компания, занимающаяся обогащением урана для использования в качестве топлива на АЭС – прим.ред.). Экологических активистов, которые ранее днём  с помощью альпинистского снаряжения зависли перед поездом недалеко от городка Метелен, сняли сотрудники полиции. Об этом рассказал с места событий «Фонтанке» в понедельник, 18 ноября, представитель Гринпис Рашид Алимов.

«Блокаду сняла полиция. Аккуратно снимали (троих зависших перед поездом активистов – прим.ред.) и передавали врачам, которые проверяли, всё ли в порядке. Провисели они семь с половиной часов. Было уже темно. Людей с территории рядом удалили, поэтому нет видео окончания акции», – рассказал очевидец.

Фото: Рашид Алимов

Во время стоянки поезда в лесу Алимов смог подойти к составу и замерить радиационный фон. У головы состава он составил 116 микрорентген в час. В центре состава дозиметр эколога показал около 120 микрорентген в час (нормальный радиационный фон составляет 20 микрорентген в час – прим.ред.).


«Задержка движения поезда составила около 8 часов. Около 23:30 по Москве поезд прибыл в город Хамм. Коллеги подсказывают, что там разъезд, откуда он направится к голландской границе. Активисты в Голландии выйдут следить за маршрутом, встречать в вероятных пунктах назначения. В портах Роттердама и Амстердама», – уточнил Рашид Алимов.

О возобновлении поставок в Россию обеднённого гексафторида урана из Германии стало известно в конце октября из сообщения правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, которое опубликовала Гринпис.

Предполагаемый маршрут к местам хранения в России проходит через Санкт-Петербург, так же, как это было во время исполнения предыдущих контрактов на поставку ОГФУ в РФ в первом десятилетии XXI века.

В госкорпорации «Росатом» днём 18 ноября не смогли пояснить маршрут ожидаемого груза и параметры новых контрактов, так же, как и прокомментировать действия немецких экологов.

«Мы не комментируем такие вещи, как прохождение грузов, поездов, их расписание. Точно так же мы не комментируем детали контрактов наших (по которым груз был отправлен в РФ – прим.ред.). По этому поводу мы уже дали все комментарии. Было заседание нашего общественного совета по этой теме», – сказал «Фонтанке» заместитель директора департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Иванов. В «Росатоме» поставки ОГФУ называют не ввозом отходов, а поставками ценного сырья для атомной энергетики. Официально материалы поступают на переработку.

«Росатом готов вести широкий диалог с экологической общественностью по теме ОГФУ» – заявил 12 ноября генеральный директор «Росатома»  Алексей Лихачёв на заседании Общественного совета госкорпорации с участием ведущих экологических организаций России. По итогам встречи было решено создать рабочую группу с экологами, которая соберётся до конца декабря 2019 года.


В России хранится 41% от общемирового объёма (2 млн тонн накопленного ОГФУ) – 820 000 тонн. Установки, необходимые для переработки этих материалов, в «Росатоме» планируют ввести в эксплуатацию в 2024 и 2027 годах, что позволит избавиться от всех запасов ОГФУ к 2080 году, сообщили после заседания общественного совета представители экологической организации «Беллона».

С 2005 года регулярный ввоз ОГФУ в Россию осуществлялся через Петербург и вызывал протесты российских экологов. После вмешательства  депутатов городского Законодательного Собрания, в 2009 году разгрузку этих материалов переносили в порт Усть-Луга. По окончанию действия контрактов, заключённых в 90-е годы, прежнее руководство «Росатома» заявляло, что новые аналогичные контракты заключаться не будут.


© Фонтанка.Ру
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