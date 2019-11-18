На Просвещения горела квартира. Спасли пенсионерку и 20 ее соседей

В девятиэтажном доме неподалеку от метро «Проспект Просвещения» в Выборгском районе Петербурга горела квартира. На вечернюю прогулку пришлось выйти двум десяткам соседей погорельцев.

Как сообщает региональное управление МЧС, огонь занял 20 квадратных метров в одной из двух комнат на 4 этаже вечером 18 ноября. Спасатели приехали ко второму корпусу 7 дома по проспекту Просвещения в 21.58. Из квартиры спустя девять минут после начала пожара спасли пожилую женщину, еще 20 человек были эвакуированы с этажей выше. Еще через 14 минут открытый огонь ликвидировали, на месте работали 18 сотрудников МЧС.



