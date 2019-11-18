"Это не добрая воля, а исполнение решения трибунала". Министр обороны Украины высказался о возвращении РФ кораблей

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк высказался по поводу возвращения российскими пограничниками украинских артиллерийских катеров и буксира, задержанных при попытке незаконного пересечения границы у Керченского пролива 25 ноября прошлого года. Он рассматривает это не как "акт доброй воли" соседней страны, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

"Возвращение катеров и буксира – это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", – написал Загороднюк в Facebook.

По его словам, специалисты осмотрят суда и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.





Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль ранее заявила, что Киев не откажется от планов привлечь РФ к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения на родину украинских военных кораблей, задержанных в России за нарушение госграницы. По словам Зеркаль, первые слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу задержанных в Керченском проливе украинских кораблей пройдут 21-22 ноября.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.