Стрельба в Оклахоме: Три погибших, полиция закрыла школы городка Дункан

Три человека стали жертвами стрельбы на автостоянке у супермаркета в американском городе Дункан (штате Оклахома) Об этом сообщила в Facebook пресс-служба городского полицейского управления.

"В данный момент мы можем подтвердить, что на автостоянке у магазина Walmart произошла стрельба, – говорится в сообщении. – Три человека погибли. Один мужчина и одна женщина находились в салоне автомашины, один мужчина – рядом с машиной. На месте преступления обнаружен пистолет". Каких-либо других подробностей правоохранители не сообщают.

Как сообщают местные СМИ, один из погибших – сам стрелок. Обезвредили ли его полицейские пока неизвестно.В целях предосторожности власти приняли решение временно приостановить занятия в расположенных поблизости школах. Впрочем, сити-менеджер Дункана Кимберли Мик считает, что угрозы для жителей города уже нет.





«Сотрудники правоохранительных органов обезопасили место, и мы не считаем, что существует дополнительная угроза для общества", написал он в соцсети.