СМИ: Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Российские СМИ вечером 18 ноября сообщают об увольнении главы УВД на московском метро генерал-майора полиции Николая Савченко и связывают его с недавним ЧП в столичной подземке, когда полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.

Как пишет "Лента" со ссылкой на источник ТАСС в правоохранительных органах, решение было принято несколько дней назад, однако приказ появился лишь 18 ноября. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

По данным следствия, прапорщик полиции открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам 18 сентября. В результате один сотрудник полиции погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. «Безопасники» приехали задерживать прапорщика полиции на метрополитене, 35-летнего Алексея Смирнова. При попытке зафиксировать факт получения взятки в 2000 рублей полицейский начал стрельбу: он смертельно ранил 39-летнего Максима Веялко и тяжело ранил 41-летнего Алексея Лимонова.

По неофициальным данным, страж порядка занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. Также сообщалось, что Смирнов расстрелял коллег из-за подброшенной тысячи рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.



