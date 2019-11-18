Путин увеличил количество грантов главы государства выдающимся студентам

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении количества грантов для людей, проявивших выдающиеся способности, с 5 тыс. до 6,5 тыс. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации до 6,5 тыс.», — говорится в документе.

С 2020/2021 учебного года гранты президента смогут получить лица, проявившие выдающиеся способности и показавшие высокие достижения в определенной сфере деятельности и поступившие на обучение в профессиональные образовательные организации, вузы или научные организации. Размер грантов составит 20 тыс. рублей, которые указанные лица смогут получать ежемесячно в течение установленного срока обучения при условии ежегодного подтверждения ими права на получение гранта.

Также в документе говорится, что 5 тыс. грантов президента России предоставляются обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата и специалитета, 1,5 тыс. грантов – по программам магистратуры.



