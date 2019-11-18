Renault будет делать Zoe из обрезков тканей и пластиковых бутылок

Интерьер электрической Renault Zoe следующего поколения будет целиком сделан из переработанных пластиковых и текстильных отходов. Французский автопроизводитель привлек компании Filatures du Parc и Adient Fabrics для изготовления сидений, тканей и нитей.

Как пишет 18 ноября Motor1, три компании совместно создали и запатентовали текстиль, изготовленный из переработанных ремней безопасности, обрезков тканей и пластиковых бутылок. Его использование в интерьере Renault Zoe позволит на 60% снизить загрязнение углекислым газом в процессе изготовления сидений и обивки.

«Вторичный» материал будет использоваться для покрытия приборной панели, обивки дверей, сидений и кожуха селектора – аналога переключателя передач. Renault утверждает, что новая ткань соответствует требованиям к комфорту, устойчивости к загрязнению и к ультрафиолетовому излучению и общей долговечности.

Таким образом электрокар будет «зеленым» не только в процессе эксплуатации, но и в процессе производства. Вторичное использование материалов, особенно пластика, отмечают в Renault, является частью стратегии компании по снижению вредного влияния на окружающую среду каждого отдельно взятого автомобиля на протяжении всего его «жизненного цикла», от изготовления до утилизации.



