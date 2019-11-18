Дело выборгских Бонни и Клайда, которые дважды пытались сжечь зал судьи, забрали в Следственный комитет

Уголовными делами о поджогах участка мировых судей в Выборгском районе Ленинградской области передадут в Следственный комитет. Служителям Фемиды дважды с начала месяца пришлось вызывать пожарных.

Как сообщает 18 ноября 47news со ссылкой на прокуратуру Ленобласти, надзорное ведомство решило передать уголовные дела о поджогах участка мировых судей в Выборге из ведения полиции в местный отдел СК России.

«Отмечены существенные недостатки, допущенные при расследовании обстоятельств первого поджога, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства следственного управления УМВД по Выборгскому району Ленобласти», – отметили в прокуратуре, добавив, что начальнику ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела и Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Здание мировых судей на улице Титова в Выборге горело дважды. В преступлении подозревают 37-летнего безработного жителя Выборга и его 42-летнюю знакомую. Предположительно, они хотели отомстить безжалостной к местным Бонни и Клайду судье Елене Гукало.





После просмотра видео с камер наблюдения полиции стало понятно, что поджигатель пользовался приставной лестницей и основательно подпалил окно. В результате пострадали полтора десятка метров перекрытий между первым и вторым этажами. На месте кроме лестницы нашли ледоруб и предметы одежды. Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) и части первой статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).