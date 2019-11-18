Лучшей машиной для женщин назвали «матрешку»

Mazda 3, получившая в России прозвище «матрешка», признана лучшим автомобилем 2019 года для женщин. К такому выводу пришло жюри премии Women’s World Car of the Year, пишет 18 ноября Motoring Research.

Конкурс на лучший женский автомобиль проводится с 2010 года. Победитель должен максимально соответствовать тем критериям, на которые больше всего обращают внимание женщины при покупке автомобиля. В первую очередь это безопасность, соотношение цены и качества, эстетика внешнего вида, размер багажника, удобство размещения детей, простота вождения. Немаловажные, но все же второстепенные детали – цвет обивки салона вид и экологичность.

Жюри конкурса состоит из 41 представительницы 31 страны. В основном, это журналистки автомобильных и Lifestyle изданий, среди них одна россиянка.

Женское жюри признала новую Mazda 3 не только женским автомобилем года, но и лучшим в категории «Семейный автомобиль». В других категориях победили KIA Ceed (лучший городской автомобиль), KIA Soul EV («зеленое» авто), BMW 8 (самый роскошный автомобиль), Porsche 911 (категория «спорт») и Range Rover Evoque (SUV).



