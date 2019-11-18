Огромный бургомистр повис на проводах в Петербурге. Теперь он плохо ходит, но от рыбы не отказывается

фото: Павел Глазков

Полярную чайку спасли под присмотром биолога Павла Глазкова сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге днем 18 ноября. Редкая птица запуталась в леске и может задержаться у ветеринаров до весны.

О спасательной операции «Фонтанке» рассказал биолог и YouTube блогер Павел Глазков, который не в первый раз по воле случая помогает крылатым обитателям города. По его словам, птица повисла на проводе, которые были протянуты от трубы к зданию неподалеку от 29 дома по Старо-Петергофскому проспекту. Он вызвал спасателей, вместе они поднялись на крышу ближайшего здания, оттуда сотрудники ППС через лестницы добрались до самой трубы и с помощью веревки смогли спустить испуганного пернатого, который висел на высоте десятого этажа. Птица оказалась огромной арктической чайкой с размахом крыльев 170 сантиметров.

Глазков провел первичный осмотр, понял, что переломов у птицы нет и повез его в ветклинику «Зеленый попугай». Там выяснилось, что у чайки замяты кончики маховых крыльев, есть версия и о том, что провисел он так с минувшего вечера, в связи с чем пернатый обезвожен – крепко стоять на лапах перед врачом он не мог. Бургомистр, или в переводе градоначальник, получил необходимые лекарства и рыбку. Последняя была съедена не без удовольствия, что дает надежду на скорое его отправление дальше на зимовку, в западную европу. Если же крылья не придут в норму, то задержаться бургомистру придется до весны, когда его сородичи полетят обратно в Арктику гнездиться.





Глазков также добавил, что это лишь четвертый раз за историю наблюдений, когда бургомистра видели в городе – птицы перелетные, размножаются в тундре и в Петербург залетают нечасто.

Биолог отметил, что на вид чайке около пяти лет, жить ему еще около двадцати. На прощание бургомистр сурово на него глянул и тяпнул за палец.