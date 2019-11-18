СМИ: Российский броневик «Тайфун» в Сирии закидали бутылками с зажигательной смесью. Нападение попало на видео

Российский бронеавтомобиль «Тайфун» закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью на севере Сирии 18 ноября. По предварительной информации, за нападением стоят протестующие курды, сообщает турецкое агентство Eha Media и публикует видеозапись инцидента.

Нападение произошло во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб (арабское название курдского Кобани) на севере Сирии. На кадрах видно, как к бронеавтомобилю подбегает группа молодых людей и кидают в машину бутылки. Бронеавтомобиль загорается и начинает отъезжать, а нападавшие гонятся за ней и кидают камни.

Suriye Ayn el Arab'da ( Kobani) devriye atan T?rk & Rus askeri konvoyuna PKK ter?r ?rg?t? destek?ileri ta? ve molotof ile sald?rd?.



Molotoflu sald?r?ya u?rayan Rus z?rhl? arac? zarar g?rd?. pic.twitter.com/HmKt1y1UTr — EHA MEDYA (@eha_medya) 18 ноября 2019 г.

О пострадавших военных не сообщается. Минобороны РФ пока инцидент не комментировало.





РБК со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что патрулирование проводили совместно турецкие и российские военные. В нем были задействованы четыре машины.

По данным местных СМИ, нападение произошло после того, как турецкие военные использовали слезоточивый газ против местных жителей.

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября. В мероприятии задействовано около 50 единиц техники. 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.