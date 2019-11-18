Жителей коттеджного посёлка в Янино защищают от грузовиков знаки с «НЛО»

Перевёрнутые знаки «искусственная неровность» во Всеволожском районе Ленобласти теперь будто бы предупреждают о появлении летающих тарелок. Таким образом жители коттеджного поселка Янино украсили конструкцию ограничителя для проезда грузовых автомобилей на своей подъездной дороге, чтобы сделать ее заметнее.

Два знака «искусственная неровность» специально закрепили вверх ногами. Аналогичную «инсталляцию» оборудовали на выезде с подъездной, но там «тарелка» одна, а второй знак указывает максимальную высоту, пишет 18 ноября 47news. «Так прикольней и внимание привлекает», – отметил один из местных жителей.

Фотографии появились в паблике «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».





Пользователям соцсетей идея понравилась. «Уступи коридор воздушного полета? Осторожно, висячий полицейский?» – иронизирует один подписчик. «Осторожно! НЛО!» – веселится другой.

Знаки на ограничителе появились после ремонта. В конце позапрошлой недели фургон не рассчитал высоту и снес конструкцию. Сами ограничители появились после того, как по дороге, сделанной на средства жителей посёлка, стали ездить грузовики с близлежащих строек. После этого дорогу приняло на баланс Заневское поселение, власти даже помогли в обновлении дороги. Для проезда крупных специальный машин, например пожарных, конструкция открывается наподобие колодезного журавля.