В Костромской области полицейский трижды оштрафовал покойника. Умерший «появлялся» на людях нетрезвым

Беспокойного покойника обнаружили в Костромской области. Умершего мужчину несколько раз ловили в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Странные контакты с потусторонним заметили в ходе прокурорской проверки деятельности отдела полиции «Шарьинский», сообщили 18 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ревизоры выяснили, что с июля по октябрь этого года сотрудник полиции трижды выписывал протоколы за появление в общественных местах в нетрезвом виде мужчине. Проверка показала, что нарушитель скончался за месяц до первого штрафа.

Против сотрудника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.



