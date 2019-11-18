Бывший замглавы МЧС добивается в Петербурге пожизненной пенсии

В Петербурге бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям России Леонид Беляев через суд требует назначить ему пожизненное содержание. Государство пока не спешит с оценкой «ядерных» подвигов генерала.

Как сообщила 18 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Беляев подал иск к центру пенсионного обеспечения регионального ГУ МВД. Ведомство в 2018 году отказалось назначать пожизненную выплату в качестве «дополнительной меры социальной поддержки». Она составляет десять окладов ежемесячно.

Бывший замминистра объясняет свое желание многолетней – с 1990 по 2017 год – работой в Государственной противопожарной службе, охранявшей в том числе объекты с вредными и опасными условиями труда. В служебные функции истца была вписана обязанность – прибыть в любое время суток на объект, организовать и возглавить лично ликвидацию пожара или ЧС. Конкретные примеры его деятельности неизвестны.

Соцподдержка специалистам закреплена в указе президента №1563 от 23 августа 2000 года. Он касается объектов, на которых ведутся разработка, испытания, хранение ядерных зарядов и боеприпасов, делящихся материалов, радиоактивных веществ. В перечень видов деятельности, участие в которой дает право на получение соцподдержки, входит, в частности, «обеспечение безопасности». В ГУ МВД посчитали, что для начисления пожизненной пенсии Леониду Беляеву этого недостаточно, так как указ распространяется только на тех специалистов, которые участвовали в деятельности объектов ядерного комплекса непосредственно, а не гипотетически – в том числе по контролю и обеспечению безопасности при организации основного производственного процесса.





Бывший замминистра настаивал на рассмотрении дела в закрытом слушании.

По данным «Фонтанки», Санкт-Петербургский городской суд сделал запрос в правительство России о перечне организаций, в которых, по утверждению истца, он осуществлял деятельность. Росатом ответил, что только три из них входят в состав ядерного оружейного комплекса России, и это открытая информация. Она не содержит сведений, составляющих гостайну. Горсуд передал дело Беляева в Смольнинский суд для рассмотрения по существу.

По указу президента №1563 «О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса» от 23 августа 2000 года, суммарный размер пожизненной выплаты не может превышать 10-кратный размер социальной пенсии, установленной ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении». В настоящее время она составляет 5 034 рубля. Соответственно, истец претендует на дополнительную выплату 50 тысяч рублей ежемесячно.

Нынешний размер пенсии генерал-лейтенанта внутренней службы Леонида Беляева составляет 59 тысяч рублей. Пенсионером он стал в марте 2017 года, но от дел не отошел. Возглавляет Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж.

Беляев руководил ГУ МЧС Петербурга с 2006 по 2015 год. В июне 2015-го его назначили замглавы МЧС России, в этой должности он пробыл чуть больше года. В 2017-м, после отставки, прокуратура проверяла возможные неформальные связи Леонида Беляева с застройщиком элитного жилья.