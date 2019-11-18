Дубль два. Демонстранты вновь заблокировали дорогу перед парламентом Грузии

Разогнанные водомётами и слезоточивым газом демонстранты в Грузии отдыхали недолго. Они вновь перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента страны.

Как сообщает «Спутник-Грузия», началось с того, что несколько десятков сторонников оппозиции вернулись на площадь перед парламентом Грузии в центре Тбилиси после того, как их акцию разогнали с помощью водометов, а палаточный лагерь убрали.

Полицейские не предпринимали против них никаких действий до тех пор, пока демонстрантам не удалось прорваться на магистраль через полицейское оцепление. После этого вновь начались задержания сторонников оппозиции.

Кроме того, у отделения полиции на улице Табукашвили собираются представители оппозиции и близкие задержанных во время разгона первой акции протеста. Всего в это отделение полиции, по данным телеканала Rustavi2, доставили 13 задержанных, среди них лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе и один из организаторов митингов, активист Зука Бердзенишвили.





Напомним, примерно двумя часами ранее грузинские спецназ и полиция зачистили территорию около парламента страны после того, как участники митинга попытались заблокировать работу главного законодательного органа республики.

Собравшиеся требовали проведения выборов по партспискам, а не по действующей в стране мажоритарной (одномандатной) системе. Часть демонстрантов решили заблокировать входы и выходы в здании. 18 ноября полиция дала демонстрантам время убрать свои палатки, пообещав затем разогнать их силой.

До этого 18 ноября лидер правящей партии Грузии Каха Каладзе заявил о том, что власти не пойдут на требования протестующих, предстоящие в 2020 году парламентские выборы проведут по существующей системе, а все возможные изменения возможны только к выборам 2024 года.