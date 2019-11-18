Российское промпроизводство выросло на 2,6%. Страна почти на треть увеличила выпуск компьютеров и сократила добычу нефти

Индекс промышленного производства в России в октябре 2019 года вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Росстата, обнародованном 18 ноября. С января по октябрь этот показатель в годовом выражении увеличился на 2,7%.

Добыча полезных ископаемых в октябре за год выросла на 0,9%, обрабатывающие производства прибавили 3,7%, производство электроэнергии увеличилось на 2,5%, а водоснабжение упало на 6,7%. За первые десять месяцев 2019 года самый большой рост показали сырьевые (3,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и обрабатывающие (2,4%) отрасли.

Добыча угля в октябре этого года выросла на 5,3%, до 105,9 млн тонн по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Добыча нефти и газа, напротив, упала на 0,7%.

Больше всего в октябре выросло производство компьютеров (на 32,2%), лекарств и медицинских материалов (на 24,7%). На 8,3% сократился выпуск полиграфических материалов, на 6,4% – производство автотранспорта. Также на 4,3% по сравнению с октябрем 2018 года упали показатели металлургии.

Производство мяса в январе – октябре 2019 года выросло на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достигло 2,3 млн тонн. В то же время производство мяса птицы и субпродуктов сократилось на 2,7%, до 3,9 млн тонн. Вылов рыбы тоже вырос за этот период, но лишь на 0,4%, до 3,5 млн тонн.



