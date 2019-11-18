Помощник машиниста электрички на ходу выпал из поезда, не доехав до станции Царское Село. Спустя три дня он умер

Машинист электропоезда не стал останавливать состав после того, как его помощник на ходу высунулся из двери и упал на рельсы. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Подробности произошедшего 18 ноября сообщает издание «Гудок», факт смерти помощника машиниста в ОЖД не отрицают, однако каких-либо комментариев на время работы правоохранительных органов не дают.

23-летний помощник машиниста высунулся из открытой двери служебного тамбура вечером 15 ноября, немного не доезжая до станции Царское Село в сторону Петербурга. Он упал на рельсы, вероятно, ударившись головой о светофор, но поезд машинист останавливать не стал, утверждает профильное СМИ. Просьбу проверить состояние помощника он якобы передал машинисту встречной электрички, тот отреагировал, и вскоре молодой человек был доставлен в больницу. Спасти его не удалось, спустя три дня он скончался.

Издание «Гудок» отмечает, что, вероятно, погибший высунулся из двери по просьбе машиниста, чтобы проверить токоприемники. Якобы в кабине загорелась лампа, свидетельствующая о неполадках в работе системы энергоснабжения поезда. Авторы также распространили справку, подписанную главным инженером депо, в которой произошедшее названо несчастным случаем.

В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО добавили, что по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.



