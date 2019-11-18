«Русская община» добилась изъятия немецкой символики из логотипа города в Калининградской области

Депутаты города Черняховска в Калининградской области проголосовали за удаление из герба города инициалов регента Пруссии XVII века. По требованию прокуратуры были убраны латинские буквы G.F., выполненные готическим шрифтом, сообщает 18 ноября «Интерфакс».

До 1946 года Черняховск носил имя Инстербург. Замок был основан рыцарями Тевтонского ордена в XIV веке. Инициалы G.F. в символике города впервые появились после Ливонской войны конца XVI века, по итогам которой Русское царство проиграло. В 2002 году Черняховск получил исторический герб.

Весной 2019 года московское СМИ Eurasia Daily опубликовало открытое обращение к прокуратуре с цитатами исполнительного директора РОО «Русская община Калининградской области» Максима Макарова, который посетовал, что герб прославляет не «легендарного полководца Великой Отечественной войны Ивана Черняховского», а «средневекового немца, убившего 43 медведя и решившего увековечить себя и свою страсть к охоте на гербе города».

В июне прокуратура Калининградской области потребовала через суд «признать незаконным бездействие органов местного самоуправления». В надзорном ведомстве сослались на рекомендации Геральдического совета при президенте РФ о недопустимости размещения на гербах надписей, букв, фраз на любых языках и алфавитах.





Несмотря на решение об изъятии пугающих патриотов латинских букв из герба, на сайте черняховская символика осталась неизменной.

«Неожиданная история, тем более есть исторические корни», – комментировали «Фонтанке» летом претензии общественников и прокуроров в администрации Черняховска.

В Инстербурге жили шведские короли, останавливались Пётр Первый, Иммануил Кант и Наполеон.