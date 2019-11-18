В годовалой школе №691 закапало с потолка и пошли трещины. Застройщик уже вышел на ремонт

В 691 школе Невского района Петербурга на Союзном проспекте, которая открылась осенью 2018 года, с потолка закапал конденсат и появились трещины на фасаде. Застройщик здания, компания «НордИнвестСтрой», вышел на объект для устранения неполадок, сообщили в городском комитете по строительству.

На сырость в помещениях школы, в частности в спортивном зале, пожаловались читатели «Фонтанки» – пришлось подставлять ведра. На фасаде здания появились трещины, местами начала отваливаться облицовка в виде кирпичной кладки.

Директор школы Ирина Карпицкая подтвердила, что протечки начались одну-две недели назад. «Мы обращались в фонд капстроительства и к застройщику. На сегодняшний день часть из этих работ выполнена, часть — находится в процессе. Мы послали видео, поэтому в ближайшие выходные (подрядчик) уже вышел на работы. На сегодняшний день уже сухо», – добавила глава школы.

В городском комитете по строительству сообщили, что 18 ноября школу осмотрели инженеры Фонда капитального строительства и представитель подрядчика. С потолка капал конденсат из вентиляционных камер. Трещины на фасаде в настоящее время устраняет «НордИнвестСтрой».





Напомним, весной 2019 года читатели жаловались на препятствия, которые приходится преодолевать детям, чтобы добраться до школы, — арматура, открытые люки, заросли камышей.

Школа по адресу: Союзный проспект, дом 5, с углубленным изучением английского языка открылась в сентябре 2018 года, при этом две недели образовательное учреждение функционировало без разрешения на ввод в эксплуатацию. Здание на 825 учеников строила компания «НордИнвестСтрой», которой владеют Анастасия и Вадим Пичулины. Последний был фигурантом «мусорного дела».

В 2019 году, согласно базе данных СПАРК, были прекращены три госконтракта с компанией. В частности, ряда объектов в Калининграде (на 677,8 млн рублей), завершению строительства школы в Невском районе Петербурга (647,7 млн рублей) и на проектно-изыскательные работы на участке вблизи Петергофского шоссе (5 млн рублей).