В голосовании за лучшие компании Петербурга — жесткая конкуренция

Две недели остается до окончания голосования за лучшие компании и места Петербурга «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В некоторых номинациях лидеры опережают соперников с самым минимальным отрывом, так что голос любого нашего читателя может стать решающим. Голосование за номинантов премии «Фонтанки» идет с 15 октября, и число принявших в нем участие петербуржцев уже превысило все самые смелые ожидания.

Больше всех голосов отдано за участников номинаций «Общественные и культурные пространства» , «Кондитерские и кофейни» и «Торгово-развлекательные комплексы» .

Кроме того, активно идет голосование и в новых номинациях, посвященных качеству среды обитания горожан. Шорт-листы составлены при помощи экспертов Объединения строителей Санкт-Петербурга и при технической поддержке Единого ресурса застройщиков .

Наши читатели отмечают самые привлекательные, с их точки зрения, места для жизни в большом городе. Хотя в некоторых номинациях уже определились явные лидеры, ситуация за оставшиеся две недели еще может в корне измениться. Только от вас зависит, кому в итоге достанутся главные призы и кто будет назван лучшим в каждой из 15 номинаций на торжественной церемонии награждения 12 декабря.





Напомним, что продолжается выбор самого заметного для Петербурга события. Авторитетные эксперты и редколлегии «Фонтанки» и «Города 812» выбрали претендентов в номинации «Событие 2019 года» общегородской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».

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Окончательный выбор самого главного для города события пройдет на праздничной церемонии 12 декабря 2019 года в Главном штабе Эрмитажа, при поддержке мобильного оператора Tele2, партнера ежегодной городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».