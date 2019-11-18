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Городская премия
19.11.2019 15:15
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В голосовании за лучшие компании Петербурга — жесткая конкуренция

В голосовании за лучшие компании Петербурга — жесткая конкуренция

Две недели остается до окончания голосования за лучшие компании и места Петербурга «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В некоторых номинациях лидеры опережают соперников с самым минимальным отрывом, так что голос любого нашего читателя может стать решающим. Голосование за номинантов премии «Фонтанки» идет с 15 октября, и число принявших в нем участие петербуржцев уже превысило все самые смелые ожидания.

Больше всех голосов отдано за участников номинаций «Общественные и культурные пространства», «Кондитерские и кофейни» и «Торгово-развлекательные комплексы»

Кроме того, активно идет голосование и в новых номинациях, посвященных качеству среды обитания горожан. Шорт-листы составлены при помощи экспертов Объединения строителей Санкт-Петербурга и при технической поддержке Единого ресурса застройщиков.

Наши читатели отмечают самые привлекательные, с их точки зрения, места для жизни в большом городе. Хотя в некоторых номинациях уже определились явные лидеры, ситуация за оставшиеся две недели еще может в корне измениться. Только от вас зависит, кому в итоге достанутся главные призы и кто будет назван лучшим в каждой из 15 номинаций на торжественной церемонии награждения 12 декабря.


Напомним, что продолжается выбор самого заметного для Петербурга события. Авторитетные эксперты и редколлегии «Фонтанки» и «Города 812» выбрали претендентов в номинации «Событие 2019 года» общегородской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».

  •  Выборы губернатора и депутатов муниципальных образований
  •  Фестиваль «Фонтанка-SUP» стал самым крупным в Восточной Европе
  •  Снегопады и борьба с ними коммунальных служб
  •  Победа «Зенита» в чемпионате России
  •  Решение о создании парка на месте Тучкова буяна
  •  Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
  •  Полный запуск трамвая «Чижик»
  •  Дискуссия вокруг будущего улицы Рубинштейна
  •  Петербургский международный экономический форум
  •  Открытие новых станций метро

ГОЛОСОВАТЬ

Окончательный выбор самого главного для города события пройдет на праздничной церемонии 12 декабря 2019 года в Главном штабе Эрмитажа, при поддержке мобильного оператора Tele2, партнера ежегодной городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».

Справка:

С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 15 номинациях премии в категории «Признание». Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.

18 октября стартовал новый этап премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

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