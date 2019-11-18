«Не мог реально воспринимать угрозы». Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по жалобе депутата на давление

В отделе полиции №12 Фрунзенского района Петербурга отказались возбуждать уголовное дело по жалобе об угрозах в адрес депутата муниципального образования №72 Вячеслава Кулекина. Полицейские пришли к выводу, что депутат «не мог реально воспринимать угрозы», поскольку они поступали к нему «в устной форме и посредством смс», говорится в постановлении (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Об угрозах в свой адрес депутат от Партии роста Вячеслав Кулекин заявил месяц назад. По его словам, после сентябрьских выборов, по итогам которых он получил мандат, к нему якобы обратился Евгений Кузьмин. Человек с таким именем и фамилией баллотировался в депутаты 72-го муниципалитета от ЛДПР, но не прошел. Он представился переговорщиком, посланным некими «серьезными людьми», и предложил Кулекину отказаться от депутатского места в обмен на 300-500 тыс. рублей или должность в Смольном. После того, как депутат отказался от предложения, он заметил, что за ним всюду следует черная «Мазда». Кулекин также стал получать сообщения и звонки с угрозами – например, такими: «Пиши отказ. Не подставляй себя и близких».

Проверяя сообщение депутата, полицейские установили, что угрожал ему Евгений Кузьмин, говорится в постановлении. Сотрудники полиции отправили ему повестку, но так и не дождались его в отделе; по телефону он тоже не ответил. Неудача постигла полицейских и при попытке связаться с женщиной, на которую зарегистрирована черная «Мазда» (в Партии роста подозревают, что за рулем автомобиля, преследовавшего депутата, был ее сын Давид Кобалия, сам он в разговоре с «Фонтанкой» причастность к слежке за депутатом категорически отрицал).

«На основании вышеизложенного, информация об угрозах объективными данными не подтверждается», – резюмировали сотрудники полиции в постановлении. Они также констатировали, что «в настоящее время угрозы в адрес Кулекина поступать перестали».

На угрозы, давление и попытку подкупа депутат жаловался не только в полицию, но и в региональные управления Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Евгений Кузьмин, в свою очередь, считает себя жертвой травли и клеветы со стороны Партии роста. Ранее он говорил «Фонтанке», что поплатился за свою публичную позицию, поскольку предал гласности информацию о том, что в ночь после выборов протоколы на участках в муниципалитете «перерисовали» в пользу Партии роста.



