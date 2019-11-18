Лицензию финансового регулятора Финляндии получили первые пять провайдеров криптовалютных услуг

Лицензию поставщика в сфере виртуальных валют от Управления финансовых услуг Финляндии получили пять компаний: LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy и Tesseract Group Oy. Только обладатели этого разрешения, согласно новому закону, имеют право оказывать подобные услуги.

Как пишет 18 ноября РБК со ссылкой на Cointelegraph, для получения лицензии p2p-платформа LocalBitcoins внедрила определенные меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов, а также защиты активов пользователей. Глава LocalBitcoins Себастьян Соннтаг объяснил, что в Финляндии действует регулирование финансового сектора высокого качества, которое позволяет надежно защитить средства клиентов. Новые правила верификации LocalBitcoins начали действовать в начале сентября. После этого общие объемы торгов на площадке упали более чем на 30%.

Закон «О поставщиках виртуальных валют», основанный на пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступил в силу в Финляндии 1 мая 2019 года. Регистрацией и контролем компаний, занимающихся обменом, хранением и эмиссией криптовалют, занимается Управление финансового надзора Финляндии Finanssivalvonta (FIN-FSA).



