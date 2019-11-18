Депутат «Единой России» лишён прав после ДТП. Его обвиняли в том, что он, врач, уехал, бросив пострадавшего

Депутат нижней палаты парламента от партии «Единая Россия» и заслуженный врач Николай Герасименко на 1,5 года лишён водительских прав после ДТП в Москве. Такое решение вынес Гагаринский районный суд Москвы.

Как передаёт 18 ноября агентство «Москва», Герасименко признан виновным за нарушение ПДД, «повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

В июне на Ленинском проспекте, по данным суда, Герасименко на «Лексусе» врезался в мотоциклиста Владимира Лазарева, когда перестраивался на другую полосу (выезжал с дублёра на третью полосу). В результате мужчина упал с мотоцикла, пролетел несколько метров и потерял сознание. РИА Новости перечисляет его травмы: сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд переломов.

СМИ сообщали, что депутат покинул место ДТП. Герасименко же утверждал, что это мотоциклист врезался в его машину, а сам он никуда не уезжал, а дождался приезда скорой помощи.





Рассмотрение дела прошло в отсутствие Герасименко, у которого, по словам представителей защиты, случился гипертонический криз, пишет ТАСС. Адвокат депутата просила о назначении трассологической экспертизы. «Герасименко не пытается уйти от наказания. Но без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде», – отметила защитник.

В конце октября Госдума лишила Герасименко неприкосновенности, чтобы его можно было привлечь к административной ответственности.