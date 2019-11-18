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Происшествия
18.11.2019 18:14
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Гособвинение недооценило теракт в метро Петербурга. Последняя из фигурантов не пожелала услышать «виновна»

Четыре пожизненных срока, больше 160 лет на шестерых, и это ещё не всё. Участие в подрыве поезда петербургского метрополитена 3 апреля 2017 года Генпрокуратура уложила в максимальные сроки, но встретила сопротивление и вынужденно сделала паузу.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 18 ноября в ходе прений на выездном заседании на Кирочной улице представляющая Генпрокуратуру Надежда Тихонова выразила уверенность в том, что вина 10 фигурантов полностью доказана.

Скамью подсудимых, напомним, занимают Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы, Бахрам Эргашев, Аброр и Акрам Азимовы, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов.

По версии обвинения, за подрывом метро в Петербурге стоит запрещённая в России террористическая организация «Джамаат Таухид валь-Джихад», созданная в 2013 году в Сирии Сирожиддином Мухтаровым, известным как Абу Салах. Куратором и духовным наставником в группировке называют Бобиржона Махбубова, действовавшего под позывным «Ахмад». Согласно материалам дела, он завербовал Джалилова и Аброра Азимова, которого снабдил электронным носителем со схемой СВУ.


«В марте 2017 года Азимов Аброр вступил в активную фазу подготовки к теракту и вовлек в группировку проживающих с ним Ортикова и Каримову», – зачитала Тихонова.

Джалилов, как установило следствие, получал от Азимовых деньги, которые шли на аренду жилья, сбор двух бомб и компонентов для третьей. Части взрывного устройства якобы были переданы Мухамадюсупу Эрматову. Считается, что он принёс их в квартиру на Товарищеском, где вместе с братом Ибрагимом и соседями Мирзаалимовым, Муидиновым, Хакимовым, Эргашевым и Махмудовым собрал СВУ.

Кроме подрыва вагона поезда и участия в террористическом сообществе, фигурантам в зависимости от роли каждого вменяют покушение на теракт с помощью замаскированного под огнетушитель устройства на станции «Площадь Восстания», деятельную подготовку к ещё одному, незаконный оборот оружия и взрывчатки.

«Общественная значимость не просто велика, она колоссальна. Едва ли что-то может превзойти теракт», – позволила себе скупую ремарку Тихонова и не стала мелочиться.

По совокупности обвинений прокуратура запросила Аброру и Акраму Азимовым пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание просят для братьев Эрматовых. К остальным обвинение отнеслось несколько мягче. Ортикова просят приговорить к 28 годам колонии, Мирзаалимова, Махмудова, Хакимова, Эргашева, Муидинова – к 27 годам каждого. В дополнение каждого просят оштрафовать на 1 млн рублей.

Последняя в списке фигурантов отреагировала на суровость гособвинителя эмоционально. После её падения со скамьи подсудимых суд объявил перерыв, на Кирочную вызвали скорую, но прения возобновить не смогли.

«Каримова отказывается подниматься в зал, плачет и впадает в истерику», – передал председательствующий судья Морозов оценку конвоя и не стал неволить женщину. Надежда Тихонова продолжит своё выступление в прениях 19 ноября.


Взрыв в метро Петербурга 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, в том числе предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Метрополитен оценил ущерб в 110 млн рублей. В эту сумму входят в том числе выплаты пассажирам, компенсации недополученной выручки и только предстоящие траты по утилизации пострадавшего вагона. Московский окружной военный суд в выездном режиме слушает дело с апреля 2019 года

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