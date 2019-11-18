Водометы и слезоточивый газ помогли возобновить работу парламента Грузии. Демонстранты обещали вернуться, даже без 18 задержанных

Грузинские спецназ и полиция зачистили территорию около парламента страны после того, как участники митинга попытались заблокировать работу главного законодательного органа республики.

«18 человек были задержаны за нарушение Кодекса об административных правонарушениях во время митинга у здания парламента <...> Вход в законодательный орган был очищен от искусственно созданных барьеров, все входы в парламент были открыты, и законодательный орган может продолжать свою деятельность», – сообщает 18 ноября «Первый телеканал» Грузии со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве также рассказали, что для разгона демонстрантов были применены спецсредства. Ранее СМИ писали об использовании водометов и слезоточивого газа.

Спецназ остается около здания парламента, чтобы не допустить дальнейшей блокировки законодательного органа. Оппозиционные политики пообещали продолжить акции протеста.





Напомним, что в воскресенье в Грузии начался многотысячный митинг на проспекте Руставели около парламента. Собравшиеся требовали проведения выборов по партспискам, а не по действующей в стране мажоритарной (одномандатной) системе. Часть демонстрантов решили заблокировать входы и выходы в здании. 18 ноября полиция дала демонстрантам время убрать свои палатки, пообещав затем разогнать их силой.

До этого 18 ноября лидер правящей партии Грузии Каха Каладзе заявил о том, что власти не пойдут на требования протестующих, предстоящие в 2020 году парламентские выборы проведут по существующей системе, а все возможные изменения возможны только к выборам 2024 года.