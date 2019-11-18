Не ходите, дети, в Африку гулять. Выпущена карта самых опасных для туристов стран мира

International SOS, компания, специализирующаяся на медицинской и туристической безопасности, выпустила 18 ноября карту туристических рисков, в которой отражён прогноз по наиболее опасным местам для путешествий в 2020 году. Также авторы перечисляют самые большие проблемы, с которыми туристы могут столкнуться в следующем году.

Наиболее опасные для туризма в 2020 году страны, в основном, расположены в Африке и на Ближнем Востоке – это Ливия, Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан. Наиболее высока вероятность заражения болезнями и вирусными заболеваниями – в Нигере, Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии, Южном Судане, Эритрее и Центральноафриканской Республике. Попасть в ДТП, помимо стран Африки, легко можно в Венесуэле, Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Финляндия, где, по данным других рейтингов, живут самые счастливые люди, наиболее безопасна для путешественников наряду с Исландией и Норвегией. Там у иностранцев минимальный риск получить проблемы со здоровьем, личной безопасностью или попасть в ДТП. Швейцария, Дания, Люксембург, Словения тоже оценены высоко.

В России риски для туриста средние, заключили составители карты.





На карте мира International SOS страны распределены по пяти категориям риска: незначительный, низкий, средний, высокий и экстремальный. Эксперты приняли во внимание такие факторы, как политическое насилие (включая терроризм, мятежи, политические беспорядки и войны), социальные беспорядки (в том числе насилие на почве религиозной или этнической вражды), а также мелкая преступность. При составлении карты учитывались также транспортная инфраструктура, эффективность служб безопасности и экстренных служб и риск стихийных бедствий.