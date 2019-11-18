Ушел в недра. Экс-глава Констанс-Банка занялся горнодобывающим бизнесом, пока АСВ пытается вернуть пропавшие миллиарды

Петербургский арбитраж нашел ответственного за пропажу 2,9 млрд рублей вкладчиков Констанс-Банка - им стал экс-председатель правления Эльдар Дыгов, который, по мнению суда, должен был внимательнее следить за кассой вверенного ему предприятия. Исчезновение денег не расстроило деловые отношения топ-менеджера с совладельцем банка миллиардером Александром Ебралидзе - их сегодня объединяет интерес к горнодобывающему бизнесу.

Александр Ебралидзе//Александр Коряков/Коммерсантъ

Бывшему председателю правления Констанс-Банка Эльдару Дыгову, по всей видимости, придется вернуть исчезнувшие в 2016 году деньги вкладчиков на общую сумму в 2,9 млрд рублей. В то время заведующим кассой банка работал родной брат председателя, Тимур Дыгов, однако всю ответственность взвалили на руководителя.

«Взыскать с Дыгова Эльдара Александровича в пользу АО «АКБ «Констанс-Банк» 2,9 млрд рублей убытков. Определение может быть обжаловано», – такое решение принято 7 ноября. В документе отмечается, что судом установлена недобросовестность и неразумность действий главы банка, отвечавшего за сохранность денег.

Констанс-Банк основан в 1993 году предпринимателем Александром Ебралидзе. Эльдар Дыгов, ранее работавший в других кредитных организациях, занял кресло председателя правления банка в 2003-м. В 2007 году он даже какое-то время находился в числе миноритарных владельцев – ему принадлежали 20% банка. С 2013 года в банке работал и родной брат председателя, Тимур Дыгов, – он отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства.

Сегодня Констанс-Банком владеют три собственника: через ООО «М.Д.Т» контрольные 59,8% у кавалера Ордена шахтерской славы и совладельца «Выборгской горной компании» Анатолия Попова, 40% – у миллиардера Александра Ебралидзе, и 0,2% – у предпринимателя Ярослава Баранова.





Летом 2016 года Банк России при проведении одной из проверок выявил в кассе кредитной организации недостачу почти в три миллиарда рублей. Дальше история развивалась стремительно: 5 августа у Констанс-Банка отозвали лицензию, 18 августа арбитраж принял заявление о его банкротстве, а уже 29 сентября судья объявил организацию несостоятельной. Выплаты по вкладам, а также конкурсное управление банком взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Петербургский миллиардер Александр Ебралидзе, контролирующий пятизвездочный отель «Талион» на набережной Мойки в Петербурге и завод стружечных плит ООО «СТОД» в Тверской области, сделал несколько попыток вернуть банковский бизнес, утекший под управление государства. В августе 2016 года он подал иск к Банку России о признании недействительным отзыва лицензии у кредитной организации, а позже – вплоть до июля 2018 года – пытался опротестовать полученный судебный отказ.

На собрании совета директоров банка 31 августа 2016 года Александр Ебралидзе даже объявлял о намерении погасить кассовый долг из своего кармана. «Да, это так. Я закрою вопрос, хотя не имею отношения к проблеме», – заявил он «Фонтанке» в сентябре того года. Спустя три года «Фонтанка» повторила звонок экс-банкиру. «Я сейчас бросил все и, как тот бегемот на воде, начал отвечать вам на вопросы. Я не нахожусь в стране, я в движении нахожусь, из-за вежливости не выключаю телефон», – ушел от ответа про три миллиарда Александр Ебралидзе. В дальнейшем бизнесмен на звонки не отвечал.

За месяц до начала процедур банкротства Александр Ебралидзе снял с собственного счета в банке 42,6 млн рублей двумя десятками траншей. В мае 2017 года АСВ подало иск в арбитражный суд с требованием вернуть деньги – конкурсный управляющий вправе оспаривать подобные операции, если в них участвуют контролирующие банк лица. В начале 2019 года суд обязал миллиардера вернуть средства, а в апреле это решение подтвердила апелляционная инстанция, где Александр Ебралидзе пытался оспорить определение.

Эльдар Дыгов после скандала в банке, по всей видимости, занялся горнодобывающим делом. Согласно СПАРК, в октябре 2016 года он возглавил карельскую компанию по разработке диорита «Каменная сельга», а в марте 2017 года – стал руководителем ООО «Ладога-Гранит» специализирующегося на песке. У обоих фирм лицензии на добычу полезных ископаемых на ближайшие годы: диорита – до 2034 года, песка – до 2025 года.

Корреспонденту «Фонтанки» удалось связаться с экс-банкиром – по телефону он сообщил, что не знаком с материалами дела, а о решении суда слышит впервые. Впоследствии он также не был доступен для комментариев.

Эльдар Дыгов сегодня остается в долгу не только перед вкладчиками банка, но и частными лицами. Согласно базе судебных приставов, в общей сложности с него пытаются взыскать около 69 млн рублей по исполнительным листам.





Его брат Тимур Дыгов, который отвечал за кассу «Констанс-Банка» в момент спорных операций, сегодня также числится в рядах действующих бизнесменов. В 2018 году он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя в Петербурге, получив ОКВЭДы для организации работы гостиницы. По данным СПАРК, он также задействован в семейном деле по добыче полезных ископаемых в Карелии, выступая 100% владельцем ООО «Приладожская нерудная компания». По всей видимости, это переработчик добываемых полезных ископаемых – в феврале 2016 года компания приобрела транспортную ленту для конвейера.

Сам Тимур Дыгов сообщил «Фонтанке», что не знает, куда пропали деньги «Констанс-Банка», с братом он не общается и не имеет отношения к добывающим компаниям. «Я живу в хостеле, работаю грузчиком, за еду», – поделился он. На вопрос, где конкретно он работает грузчиком, он ответил «куда пошлют».

Отношения собственников «Констанс-Банка» и семьи Дыговых не расстроились после пропажи миллиардов – они связаны общими интересами в горнодобывающей отрасли. Так, предположительно супруга экс-руководителя «Констанс-Банка» Юлия Дыгова владеет 38% «Выборгской горной компании», а также 15% карельского ООО «Горизонт», специализирующейся на разработке сланца. У «Горизонта» три собственника – помимо Юлии Дыговой, СПАРК выдает Елену Якконен, а также Максима Шлычкова. Ему принадлежит половина уже упомянутой «Ладоги-Гранит», где сейчас трудится Эльдар Дыгов.

Юлия Куликова, специально для «Фонтанка.ру»