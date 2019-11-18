«Газпром» предложил Украине продлить контракт на транзит газа. На год, но с условиями

«Газпром» сформулировал окончательное предложение о продлении контракта по транзиту газа через Украину. Российская монополия готова продлить текущее соглашение с «Нафтогазом» или даже заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований.

«Сегодня ПАО «Газпром» направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год», — говорится в сообщении компании от 18 ноября.

При этом уточняется, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. Помимо того, в «Газпроме» ожидают решения украинской стороны о прямых закупках российского газа с 2020 года.

Напомним, что Владимир Путин по итогам саммита БРИКС заявил о том, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставке ей газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.



