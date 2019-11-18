Видео с ребёнком, разгоняющим машину до 130 км/ч, заметил Бастрыкин. Его выложила мать, кусавшая бухгалтера детсада

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым проверить появившуюся в СМИ информацию о женщине, доверившей ребёнку управление машиной на дороге общего пользования. Об этом сообщается 18 ноября на сайте СК.

Бастрыкин обратил внимание на этот случай после сегодняшнего эфира одного из федеральных каналов: в Татарстане многодетная мать из Набережных Челнов усадила за руль шестилетнего сына. Судя по видео, мальчик ведёт автомобиль по трассе на скорости 130 км/ч. «Сообщается, что женщина не первый раз нарушает правила дорожного движения и предоставляет управление машиной своим малолетним детям», – отмечают в СК.

Агина Алтынбаева, по данным местных СМИ, посадила своего сына за руль Hyundai и выложила видео, назвав его «Счастливый сынок!». В подписи к ролику она заявляет: «Я живу как хочу, ни о чем не жалею, совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах, не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить».





«Если у него есть способности, не вижу ничего в этом плохого. Я его полностью поддерживаю», – объяснила многодетная мать свой поступок в беседе с «Ридусом».

Глава СК поручил региональному следственному управлению досконально проверить информацию и принять решение в рамках их компетенции. Проверку проводят также челнинский отдел ГИБДД и сотрудники ПДН УМВД.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина заявила, что Агину Алтынбаеву пригласят на встречу с комиссией по делам несовершеннолетних, пишет «Татар информ». В данной ситуации, по её словам, основная задача – объяснить нарушительнице, что она не права.

«Я ситуацию однозначно расцениваю как представляющую потенциальную угрозу жизни и здоровья малолетнего ребенка. И эта ситуация создана одним из родителей. Это является недопустимым, – цитирует Удачину «Россия Татарстан». – В ГИБДД возбудили административное производство по данному факту нарушения ПДД. Дальнейшие материалы должны быть переданы в комиссию по делам несовершеннолетних по месту проживания данной семьи. Главная задача проработать с мамой о недопустимости в дальнейшем создания подобных ситуаций с точки зрения интересов ребенка».

У 29-летней Агины Алтынбаевой четверо сыновей — от девяти месяцев до девяти лет. Она воспитывает их без мужа и регулярно провоцирует скандалы. В 2015 году на Первом канале обсуждали историю о подброшенном ребёнке, спустя два года на повестке дня оказался несчастный случай с одним из её детей, которому зажало ногу экскалатором, в прошлом году сын Алтынбаевой выпал из маршрутки. Осенью, по данным местных СМИ, женщина покусала бухгалтера детсада из-за начисленной ей платы, а потом потребовала привлечь к ответственности за побои сотрудника СКР, который привёл её шестилетнего сына в полицию, поскольку мальчик просил мелочь у магазина. В апреле этого года Алтынбаева опубликовала ролик, где едет за рулём с младенцем на руках. Её привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей, управление без ремня безопасности, за затемнённые стёкла и отсутствие страхового полиса, пишет Inkazan.