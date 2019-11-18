Происшествия
Историк Соколов не задержался в карантинном блоке Крестов и переведен в камеру
Представители Общественной наблюдательной комиссии 18 ноября посетили историка Олега Соколова в его камере в Крестах. На карантине он провел три дня из десяти возможных.
Перевод обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко «Фонтанке» подтвердил председатель ОНК Александр Холодов, который и навестил Соколова в изоляторе, а также источники «Фонтанки». С кем в камере оказался бывший доцент – представители общественности говорить отказались. Не удалось уточнить эту информацию и у адвоката Соколова Александра Почуева. Последний 16 ноября заявил о всеобщем трехдневном трауре в связи с похоронами убитой. Закончиться он должен был 18 числа, на этот период Почуев объявил трехдневное молчание на запросы прессы.
Из изолятора временного содержания в карантинный блок Крестов Соколова перевели 15 ноября после проверки показаний на месте – бывший доцент в бронежилете и каске, окруженный сотрудниками полиции и Следственного комитета, прошелся по набережной Мойки, отвечая на вопросы следователей. Аспирантка СПбГУ была похоронена на своей родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края, 16 ноября. Ее мать увезли оттуда на машине скорой помощи.
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Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».