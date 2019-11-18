Историк Соколов не задержался в карантинном блоке Крестов и переведен в камеру

Представители Общественной наблюдательной комиссии 18 ноября посетили историка Олега Соколова в его камере в Крестах. На карантине он провел три дня из десяти возможных.

Перевод обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко «Фонтанке» подтвердил председатель ОНК Александр Холодов, который и навестил Соколова в изоляторе, а также источники «Фонтанки». С кем в камере оказался бывший доцент – представители общественности говорить отказались. Не удалось уточнить эту информацию и у адвоката Соколова Александра Почуева. Последний 16 ноября заявил о всеобщем трехдневном трауре в связи с похоронами убитой. Закончиться он должен был 18 числа, на этот период Почуев объявил трехдневное молчание на запросы прессы.

Из изолятора временного содержания в карантинный блок Крестов Соколова перевели 15 ноября после проверки показаний на месте – бывший доцент в бронежилете и каске, окруженный сотрудниками полиции и Следственного комитета, прошелся по набережной Мойки, отвечая на вопросы следователей. Аспирантка СПбГУ была похоронена на своей родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края, 16 ноября. Ее мать увезли оттуда на машине скорой помощи.



