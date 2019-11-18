В Петрозаводске пенсионер с пистолетом потребовал прекратить строить дорогу в ноябре. И получил уголовное дело

Петрозаводского пенсионера возмутили дорожные работы в ноябре. Мужчина решил вмешаться и пригрозил бригаде пистолетом. Оружие у мужчины отобрали, а сам он получил уголовное дело.

Подробности сообщает 18 ноября пресс-служба МВД по Карелии. По данным полиции, к дорожным рабочим в столице республики подошел пожилой прохожий, потребовал прекратить работы и показал пистолет в качестве аргумента. В ходе перепалки ствол перекочевал дорожникам, которые его сдали в полицию. Оппонент скрылся.

Эксперты выяснили, что оружие огнестрельное, изготовленное самодельным способом из сигнального.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – им оказался 61-летний местный житель. Мужчина объяснил, что нашел пистолет на остановке и принял за пневматический. По его словам, он шел избавиться от находки, но тут его привлекло ноябрьское строительство дороги.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия. Пенсионер ранее судим не был.



