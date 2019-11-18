МТС посылает сигнал во дворы-колодцы и претендует на премию «Фонтанки»

В числе операторов связи, выдвинутых горожанами на соискание премии «Фонтанка.ру – Признание и Влиятельность», – МТС. Павел Коротин, директор МТС в Петербурге и Ленобласти, рассказал, в чем особенности работы сотового оператора в регионе и когда абоненты почувствуют на себе эффект от использования облачных технологий, искусственного интеллекта и бигдаты.

Важно ли это для вас – оказаться в числе претендентов на звание лучшего оператора, и что вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Мы с особенной любовью и вниманием относимся к Петербургу, потребностям как самого города, так и всех его жителей. Самые передовые проекты, многомиллиардный объем ежегодных инвестиций – все это для того, чтобы наш город стал по-настоящему лидирующим цифровым мегаполисом, примером и для российских, и для зарубежных городов с точки зрения диджитал-инфраструктуры, городской среды, доступности и качества сервисов.

МТС первой в Петербурге запустила базовые станции в низких частотных диапазонах, благодаря которым нам удалось достигнуть качественного покрытия мобильной связи и интернета в самых сложных для сотовой связи условиях: в исторических зданиях с толстыми стенами, дворах-колодцах, цокольных и полуподвальных помещениях, новых жилых кварталах с плотной застройкой – там, куда не проникает сигнал обычных сетей.





Наш регион – пилотная зона для запуска 5G сетей. Год назад мы только проводили тесты 5G в Петербурге, а в конце августа этого года запустили в Кронштадте первую в России пилотную сеть, которая охватила практически весь город.

Не меньше сил мы вкладываем и в развитие инноваций для бизнес-рынка города. Именно с Северной столицы в 2018 году началось развитие сети МТС для интернета вещей стандарта NB-IoT, охватившей на сегодняшний день более 60 регионов России. В текущих планах – развитие в Петербурге технологических решений Smart City, дальнейшее внедрение сервисов на базе облачных вычислений, интернета вещей, искусственного интеллекта, анализа больших данных как в бизнесе, так и для работы государственных учреждений.

Помимо этого сейчас в стадии реализации находятся еще несколько важных для жителей Петербурга инфраструктурных проектов, о которых мы в ближайшее время расскажем.

Насколько важно для вас получать обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

Наши услуги, тарифы, новинки – вся наша деятельность в регионе направлена именно на жителей. К примеру, выросло целое поколение петербуржцев, которые проводят практически все время в соцсетях, вместо телевизора смотрят видеоконтент онлайн, вместо звонков переписываются в мессенджерах. Для этой аудитории мы сфокусировались на безлимите по узким направлениям.

Задача заключается в том, что мы, с одной стороны, хотим, чтобы стоимость услуг связи позволяла нам нормально расти, развивать бизнес и сохранять высокий уровень качества услуг, а с другой — чтобы она была комфортной для нашего клиента. Кто находит здесь баланс, тот, как правило, преуспевает. Именно этим балансом мы руководствуемся.





Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

«Фонтанка», безусловно, один из самых цитируемых и посещаемых интернет-порталов Петербурга. Среди ваших читателей большое число и наших сотрудников, и наших действующих и потенциальных абонентов. Поэтому нам очень приятно, что аудитория издания номинировала МТС в Петербурге на премию «Признание».