Особый статус Донбасса. Путин обсудил с Макроном условие встречи в «нормандском формате»

Президенты России и Франции провели телефонные переговоры перед запланированной на 9 декабря встречей в Париже.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», – сообщается 18 ноября на сайте Кремля.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон сошлись в том, что парижские переговоры должны «реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений».

Ранее в Кремле заявили о том, что подготовка к переговорам находится в «завершающей стадии», тем самым дав понять, что вопрос участия в них Владимира Путина на 100% ещё не решен. Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал о своей готовности к парижской встрече.





15 ноября Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита в формате «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря в Париже. Представитель пресс-службы правительства ФРГ также подтвердил планы провести саммит и заверил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет в нем участие.

Необходимым условием встречи лидеров 4 стран было выполнение соглашения о разведении войск в зоне конфликта в Донбассе. Оно состоялось 9 ноября. Вооруженный конфликт между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и киевскими властями продолжается более пяти лет, когда Донецк и Луганск отказались признавать госпереворот 21 февраля 2014 года.