Единственная женщина из обвиняемых в подрыве метро в Петербурге упала в обморок. Услышать прокуратуру она не успела

Шохиста Каримова не выдержала суровости Генпрокуратуры, которая запрашивает для фигурантов дела о теракте в метро Петербурга одно пожизненное за другим. В суд вызвали скорую.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 18 ноября во время прений на выездном заседании во 2-м Западном окружном военном суде представляющая Генпрокуратуру Надежда Тихонова вынужденно прервала оглашение желаемых сроков. Добравшись до Шохисты Каримовой, она не успела попросить суд признать её виновной, как женщина в «аквариуме» упала со скамьи подсудимых.

До этого прокуратура успела попросить у суда пожизненный срок сначала для ключевого обвиняемого Аброра Азимова, потом для его брата Акрама, а также для братьев Эрматовых. После сторона обвинения смягчилась и попросила отправить ещё шестерых в колонию строгого режима на срок от 27 до 28 лет.

Суд объявил перерыв на полчаса, на Кирочную вызвали скорую помощь.



