«Мы не запрещаем ребятам обыгрывать один в один». Как обогнать сразу два «Зенита»

В городском футболе произошла сенсация: впервые за долгое время чемпионом в одном из возрастов стал кто-то кро-ме извечных соперников — Академии «Зенита» и СШОР «Зенит». В турнире игроков 2003 года рождения победил «Алмаз-Антей». «Фонтанка» узнала у главного тренера ко-манды, как это удалось.

Алексей Тарасюк, главный тренер команды «Алмаз Антей», фото предоставлено пресс-службой Футбольного клуба «Алмаз Антей»

В октябре завершился чемпионат Петербурга среди команд 2003 года рождения. Интрига сохранялась до последнего тура. В итоге с 47 очками первое место занял «Алмаз Антей». Фавориты СШОР «Зенит» и Академия «Зенит» остались на второй и третьей строчках. Тот, кто знаком с реалиями городского футбола, понимает насколько это знаковое событие.

— Я начал тренировать рано, с 17 лет, — начал рассказывать Алексей Тарасюк, главный тренер команды «Алмаз Антей» 2003 года рождения. — То есть работаю тренером уже 14 лет. Карьера профессионального футболиста у меня не сложилась. Играл только на детско-юношеском уровне. Сам приехал из Мурманской области — там с футболом не все хорошо. По приезду в Петербург сразу пошел в спортивный колледж, играл за него. После поступил в университет имени Лесгафта. Пришлось выбирать, играть в футбол или работать тренером.

Фотографии предоставлены пресс-службой Футбольного клуба «Алмаз Антей»

Работал в «Факеле», который сейчас называется «Звездой В.О». Команда показала определенные результаты. Поэтому пригласили дальше — в клуб «Автово», который играл в Высшей лиге, и филиал «Зенит Автово». Там я проработал около шести лет и три года назад пришел в «Алмаз».





— Давайте честно: стояла ли перед стартом сезона задача стать чемпионами?

— Это была не задача, а цель — и она реализовалась. Она была неофициальной, мы ее озвучивали только внутри команды. Ребята проделали огромную работу в подготовительном периоде. Выкладывались в каждой игре, на каждой тренировке. Поэтому очень довольны итоговым результатом.

— В Петербурге есть две школы — Академия «Зенита» и СШОР «Зенит», которые регулярно делят между собой первое и второе места. Откуда была уверенность, что получится их опередить?

— Я понимаю, что это резонансное событие. Но у нас не было задачи обыграть именно «Зениты». Была задача показать хорошую игру по качеству и результату с любым соперником. Мы довольны тем, что удалось обыграть СШОР. Надо отметить, что в самом первом туре мы им крупно уступили. Сделали правильные выводы — и вторая игра уже сложилась в нашу пользу. Академия «Зенита» в нашем первенстве играет на год младше, то есть командой 2004 года. С ними тоже были две сложные игры, которые завершились вничью. Поэтому, если уж по справедливости, в четырех матчах с двумя «Зенитами» у нас одна победа.

— Какая-то мотивационная речь после крупного поражения СШОРу прозвучала в раздевалке?

— Сразу после игры мы ребят отпустили. Не стали никого ни хвалить, ни ругать. Хотели, чтобы они, забыв про поражение, спокойно готовились к следующим играм. А потом уже был теоретический разбор, где мы анализировали свои ошибки. В дальнейшей подготовке к ответной встрече мы поменяли план на игру — и это принесло плоды. Сила нашей команды в коллективе, в единстве, в самоотдаче и в желании каждого. Ребята пашут, работают на сто процентов не только в играх, но и в тренировках.

Фотографии предоставлены пресс-службой Футбольного клуба «Алмаз Антей»

— Как долго вы с ними работаете?

— Третий год пошел. До этого почти после каждого сезона состав менялся. Костяк сегодняшней команды как раз сформировался два года назад. Перед этим сезоном к нам пришло четыре новых футболиста.

— Можете ли кого-то индивидуально выделить?

— Нет. Каждый принес какую-то свою пользу. Например, вратарь Андриенко пропустил меньше всех голов. Если команда не пропускает, она как минимум не проигрывает. Если бы не было нападающих — Морозова, Минина, Коноплева — мы бы не забивали голы, соответственно, и не побеждали бы. И так я могу говорить про каждую позицию. Центральная зона тоже очень важна. Как говорят, скажи, кто у тебя играет в центре, и я скажу тебе, какая у тебя команда.

— На что вы делаете акцент на тренировках?

— В каждом возрастной группе есть главные вещи и второстепенные. У младших команд главное — это обучение техническим элементам, приемам. Если мы говорим про 2003 год рождения, тут на первое место выходит физическая подготовка и тактические аспекты. Мы совершенствуем фазы игры: как мы выходим из обороны, как атакуем, как действуем с мячом, как без мяча. Правильно готовим их в физическом плане, чтобы ребята подходили к каждой игре в оптимальной форме.

— Слышал про такую проблему в российском детском футболе: тренеры крайне неодобрительно относятся к креативным действиям своих игроков во время матчей.

— Такое есть, но не в нашей команде. Креатив у нас может быть в центре поля, в нападении, где-то на флангах. Мы не запрещаем ребятам обыгрывать один в один или искать какой-то свой вариант передачи. То есть тут у них нет рамок. Но надо понимать, что креатив в воротах или обороне в «старших юношах» невозможен. Поэтому мы не связываем руки тем футболистам, которые способны что-то придумать необычное в атаке или центре поля.

Фотографии предоставлены пресс-службой Футбольного клуба «Алмаз Антей»

— По какой схеме играете и почему?

— 4-3-3. Я и основная часть тренеров нашего клуба придерживаемся мнения, что это оптимальная схема. Ну и в частности для нашей команды она подходит под набор футболистов: быстрые и индивидуально сильные крайние нападающие, крепкий, высокий, быстрый центральный нападающий, креативные ребята в середине, крайние защитники, которые выполняют большой объем работы и могут подключиться к атаке.

— По ходу сезона что-то меняли в тактике?

— Скорее старались подстраиваться под каждого соперника. Например, была ситуация, когда играли в пять защитников. Это как раз вторая игра с СШОРом «Зенит». Но это была не изначальная установка, а следствие игры. Мы отрабатывали гибкость тактической схемы на тренировках, на теоретических занятиях. Но основные игры проводили по схеме 4-3-3. Некоторые матчи с сильными соперниками играли вторым номером, отдавая осознано инициативу, чтобы соперник заходил на нашу половину поля и оставлял пространство за спиной. При перехватах мы проводили быструю атаку и, пользуясь этим пространством, забивали голы. Но в основном в чемпионате мы играли первым номером.

— Когда стало понятно, что вы чемпионы?

— В последнем туре. Нам нужно было выиграть и рассчитывать, что в другом матче Академия «Зенит» победит СШОР «Зенит». Мы понимали, что мы мастеровитей нашего соперника — «Московской заставы», но давление важности победы мешало качеству игры. В итоге забили только на 20-й минуте. Во втором тайме у нас было удаление —остались вдесятером. Причем удалился центральный нападающий, который в принципе не особо агрессивный, но в этой игре он получил сразу две желтых карточки. Было сложное поле, сложный матч, другие факторы. В итоге мы победили 3:0.

— Сколько из этой команды способны стать профессиональными футболистами?

— Многие. Вопрос только — на каком уровне. Но тут сложно прогнозировать. 16-17 лет — это еще не конец карьеры. Кто-то может и позже раскрыться. Но троих-четырех футболистов, не называя фамилий, я бы выделил.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Материал подготовлен в партнерстве с Футбольным клубом «Алмаз Антей»



