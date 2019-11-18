Финскую визу сделают за 10 дней. Планирующих зимний отпуск просят поторопиться

Срок оформления финской визы, как сообщает Генконсульство Финляндии в Петербурге, на текущей неделе (18—22 ноября) составляет 10—12 дней.

Так, при обращении 19 ноября получить паспорт с пропуском в Европу можно будет 29 ноября. При подаче документов 22 ноября шенген сделают к 4 декабря.

«Напоминаем, что из-за большого количества туристов в высокий сезон (период Рождества и новогодних праздников) выдача виз может производиться дольше обычного, поэтому просим вас записываться на подачу документов заранее», – говорят в Генконсульстве.



