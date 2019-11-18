За теракт в метро Петербурга «наставнику» смертника просят пожизненное

Второй Западный окружной военный суд начал выездные прения по делу о теракте в петербургском метро. Основного из 11 фигурантов, Аброра Азимова, сторона обвинения на свободе не видит.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", 18 ноября представляющая Генпрокуратуру Надежда Тихонова попросила признать Аброра Азимова виновным в теракте, приготовлении к теракту, участии в террористическом сообществе, вовлечении в него, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Согласно материалам дела, 29-летний выходец из Киргизии Аброр Азимов вовлечён в ряды боевиков в 2016 году членом запрещённой в РФ "Джамаат Таухид валь-Джихад" Бобиржоном Махбубовым. Его он якобы знал под псевдонимом Ахмат, поддерживал связь через мессенджеры и личные встречи в Турции, получал от него деньги и переводил через электронные системы платежей на карточку Акбаржона Джалилова.

Предполагаемый смертник, уверено обвинение, общался с младшим из братьев Азимовых накануне теракта и получал от него наставления. В материалах дела представлены переводы с узбекского трёх телефонных разговоров, эксперты признали в одном из собеседников Аброра Азимова. Сам он знакомство с Джалиловым отрицает, заявляя, что показания о своей связи с террористами дал под пытками в "секретной тюрьме ФСБ".





Как подчеркнула Тихонова, подтверждений этому в ходе проверки не нашли. Обвинение считает, что таким образом фигуранты пытались "опорочить доказательное значение своих показаний, в которых они признавали вину, обличали друг друга, а позже отказались, сославшись на неправомерное воздействие".

Азимову прокуратура запросила пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима и штрафом в 1 млн рублей.

Второй Западный окружной военный суд слушает дело в Петербурге с апреля. На скамье подсудимых 11 предполагаемых сторонников Джалилова, подорвавшегося 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Вместе с ним погибли 15 человек. По версии следствия, Джалилов спустился в метро с двумя взрывными устройствами – замаскированное под огнетушитель и оставленное на станции "Площадь Восстания" не сработало из-за конструктивных ошибок. Как заявили в прокуратуре, теракт в Петербурге был акцией устрашения с целью отвлечь российские власти от военной помощи в Сирии.