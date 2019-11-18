Детей, угодивших в ледяную Фонтанку, выписали из больницы. Их спасители еще полечатся

Здоровью девятилетнего петербуржца и его пятимесячной сестры, которые вместе с дедушкой оказались в Фонтанке после ошибочного маневра, больше ничего не угрожает.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению, к вечеру 18 ноября медики больницы Раухфуса одобрили выписку детей, под вниманием медиков они провели все выходные.

В Мариинской и Александровской больницах остаются двое молодых людей, которые бросились на помощь тонущей машине и пассажирам в ней.

Мастодонт казачества Игорь Чипизубов, дедушка детей и водитель «Логана», угодил в реку около шести часов вечера 16 ноября. Он неправильно припарковался, отреагировал на требование ГИБДД переставить машину, перепутал газ с тормозом и съехал в воду. Люльку с младенцем из воды помог достать 32-летний риелтор Виктор Корнев. Второго ребенка и Чипизубова к берегу доставил второй случайный прохожий. Машину вытащили через пару часов с помощью крана.



