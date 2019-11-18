«Алмаз – Антей» представит на выставке «Транспорт России» возможности холдинга в сфере аэронавигации

«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке «Транспорт России», которая пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 19 по 21 ноября 2019 года.

На выставке холдинг выступит как разработчик и производитель аэронавигационного оборудования, а также как системный интегратор, реализующий проекты по модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) Российской Федерации.

«Наше участие в выставке «Транспорт России» направлено на поддержание имиджа концерна как системного интегратора и одного из ведущих разработчиков и поставщиков комплексных решений в сфере модернизации аэронавигационных систем», – заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий. Замглавы холдинга отметил, что представители концерна готовы предоставить потенциальным заказчикам полную информацию о возможностях холдинга по разработке и производству высокотехнологичной аэронавигационной продукции и реализации проектов в сфере модернизации аэронавигационных систем «под ключ».

Посетителям выставки в Гостином дворе, с помощью мультимедийных инсталляций, покажут основные завершенные концерном проекты по техническому оснащению и модернизации объектов, осуществляющих контроль воздушного движения в России.

На выставке покажут результаты работы в рамках транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года по реконструкции и техническому перевооружению укрупнённых центров организации воздушного движения и комплексов средств управления воздушным движением, по радиотехническому обеспечению полётов и электросвязи аэропортов.

Также будут представлены итоги модернизации объектов ОрВД Республики Крым и Севастополя.

Представители концерна планируют провести ряд деловых встреч и переговоров с представителями профильных министерств и ведомств. Также, специалисты холдинга примут участие в ряде тематических треков и панельных дискуссий в рамках деловой программы мероприятия.

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