Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построит «Возрождение»

ПО «Возрождение» победило в конкурсе на строительство развязки Западного скоростного диаметра на пересечении с Шуваловским проспектом в Петербурге. Закончить надо до декабря 2021 года.

Итоги конкурса с ограниченным участием, объявленного АО «Западный скоростной диаметр», подведены 18 ноября. Стоимость работ составляет 4,1 млрд рублей, развязка будет расположена севернее Богатырского проспекта.

Летом Смольный одобрил проект планировки для строительства Шуваловского проспекта от Камышовой улицы до Планерной. С развязкой ЗСД. Протяженность участка составит 2,92 км, расчетная интенсивность движения – порядка 38 тысяч транспортных единиц в сутки при максимальной нагрузке в 42 тысячи.

Напомним, в сентябре была открыта развязка ЗСД с Новым шоссе. Кроме того, одобрен проект планировки территории для размещения развязки в районе Шкиперского протока. Интенсивность движения там может превысить 50 тысяч единиц в сутки.



