В Красноярске ищут молодую женщину на оранжевом Solaris, которая уехала в гости к кинологу из колонии и пропала

Молодую женщину на красно-оранжевом Hyundai Solaris ищут сотрудники полиции и волонтёры в Красноярском крае. Автомобилистка отправилась в гости к возлюбленному и пропала. С мужчиной пока связаться не удалось, Следственный комитет подозревает, что исчезновение носит криминальный характер.

О пропаже 29-летней жительницы Красноярска стало известно 18 ноября. Как пишет NGS24.RU, в минувшую пятницу женщина на своей машине отправилась в село Арейское в Емельяновском районе, после чего её никто не видел. Мать пропавшей рассказала журналистам, что дочь навещала в селе молодого человека, который работает кинологом в колонии. Пара давно знакома, некоторое время молодые люди жили вместе, позже разъехались, но продолжили общаться.

Молодой человек успел сказать матери, что проводил свою подругу и она поехала домой. Его телефон сейчас недоступен, связаться с ним не удается.

Ведущие поиски волонтеры рассказали NGS24.RU, что в Арейское ведет только одна дорога, на которой стоит магазин «Ретро». По камерам с магазина видно, что машина въехала в село, но обратно не выезжала.





Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. «Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лица, причастного к его совершению», – сообщили в СК.

Пропавшая девушка была в автомобиле Hyundai Solaris красно-оранжевого цвета, госномер Х485НМ124. Приметы пропавшей: рост 176 см, крупного телосложения, светлые волосы до плеч. Особые приметы: три родинки на лице — на носу, над губой слева, в правом уголке губ. Была одета в короткий темно-зеленый пуховик, черные узкие джинсы, черные кожаные полуботинки. Машину водит в очках узкой прямоугольной формы с черной оправой.

В середине октября в Екатеринбурге несколько дней искали 27-летнюю Ксению Каторгину, которая отправилась продавать автомобиль Audi Q5 и пропала. На тело женщины наткнулись на Уралмаше. По подозрению в убийстве задержали двоих представителей кочевого народа (мужчину и женщину), а также гражданина Таджикистана.